Anime 2016: Miglior ENDING Stix Helix (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) [MYTH & ROID] - 29.95% (109 voti)

Sore wa Chiisana Hikari no You na (Erased) [Sayuri] - 27.2% (99 voti)

You Only Live Once (Yuri on Ice) [Nishidera Gouta] - 15.38% (56 voti)

FLIP FLAP FLIP FLAP (Flip Flappers) [TO-MAS feat.Chima] - 10.99% (40 voti)

How Close You Are (Ajin) [Mamoru Miyano] - 10.16% (37 voti)

Nessuna di queste (dicci quale) - 6.32% (23 voti) Totale voti: 364

STYX HELIX

MYTH & ROID

Il video ufficiale



Secondo il sito ufficiale del gruppo, il nome di questa band deriva da due parole: "mito" che rappresenta il passato, e "Android" che rappresenta il futuro; L'unità di questi due aspetti consentiranno la creazione di "un nuovo mondo". I

Oh, please don't let me dieWaiting for your touchNo, don't give up on lifeThis endless dead endKurutta tokei kizamu inochiKoboreteku kioku no sunaMebaeta omoi madeNee konna ni akkenakuKiete shimau noI wish I was thereOh, please don't let me dieWaiting for your touchNidoto nani mo nakusanu you niWatashi wo wasurete hajimete "Restart"No, don't give up on lifeThis endless dead endKimi wo kudaku kono kanashimi gaItsuka owarimasu you niFor now I'll see you offMy time is spinning aroundYour deep black eyesI forgot what time it isAnd our memories are gone...?Amai kaori hanatsuTsuioku to iu na no wanaSasoware torawareNaze aragae mo sezu mataOborete shimau noI wish you were hereOh, never close your eyesSearching for a true fateDokoka kieta ano nukumori woOikake tsuzukete miushinau "Restart"So, let us try againFrom the very first time"Kitto kitto" sou yatte ima moMunashii wa wo egaiteruFor now, see you again...fading in, fading out...I wish we were thereAno hibi ni wa modorenaiToki wa tsuyoku kanashiku tsuyokuTada tada susunde yuku dake "Restart"No, don't give up on lifeThis endless dead endFurikaeranai sonna tsuyosa woDare mo mina enjiteiruFor now I'll see you offAnd we'll dieWaiting for a new dayNidoto...And we'll startWaiting for a new dayKimi to...Oh, please don't let me dieKienai de ah...hanno grandi aspettative e infatti eccoli vincere nella categoria "miglior Ending 2016" grazie alla loro performance in una delle serie più chiacchierate dell'anno passato: Re:Zero -Starting Life in Another World Una canzone che è piaciuta sin da subito ai fan e che quindi non stupisce trovare al primo posto. A domani con l'ultima sfifa musicale, quella per la miglior OST!