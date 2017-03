business insolito

Lesono croce e delizia per ognuno di noi: da una parte quelli pronti ad immortalare ogni momento della loro vita con una foto (e il digitale ha sviluppato questa tendenza all'ennesima potenza, grazie alla sua facilità d'uso), dall'altra quelli che preferiscono godersi il momento senza fermarlo per forza in un'immagine. Ovviamente fra questi due estremi c'è poi una giusta via di mezzo.Ma nell'era dei social network c'è un passaggio ulteriore e cioècon il mondo intero quell'istante per noi così caro. Ed in Giappone il postare le foto sui vari social è diventato un fenomeno così dominante nella vita dei giovani che si è sviluppato un: per evitare di comparire sempre da soli, si "affittano" persone che sie posino con noi per le foto da pubblicare su Facebook, Instagram e Line (una applicazione di messaggistica simile a Telegram).La Studio Innovation Inc (una ditta che offre servizi di questo tipo), ha dichiarato che le richieste di questo genere, soprattutto fra i ventenni,da 16 nel 2009 (anno di fondazione dell'azienda) a 489 nel 2016. Di queste, 201 riguardavano l'invio di persone ai matrimoni per posare come parenti o amici, dato che spesso gli invitati erano troppo pochi.Il presidente dell'azienda Yuichi Ishii ha detto chedei clienti e che negli ultimi anni le richieste di scattare foto con gli ospiti assunti, per poterle poi inserire sui social network, sono diventate significative. "Un numero crescente di persone non vuole che i loro genitori si preoccupino pensando che hanno pochi amici", ha detto Ishii.Stessa cosa riporta Maki Abe, presidente della Client Partners Co, società multiservice: dal 2009 è aumentato il numero di clientie mentre all'inizio erano soprattutto uomini, ora il 60% delle richieste viene dal mondo femminile.Ad esempio, una office lady che festeggiava il suo 29esimo compleanno ha chiesto che le mandassero delle ragazze alla sua festa per poter scattare foto con loro, da caricare poi sui social media. Un'altra ragazza, sempre sulla ventina, ha affittato tre ragazze per fa vedere ai suoi amici di chat che si stava divertendo ad un party solo per ragazze.Il? Può andare dai 6.000 ai 10.000 yen (dai 50 agli 80 euro circa) per ogni singola sessione.Maki Abe ha dichiarato: "Il numero di persone che vogliono apparire migliori di quello che è necessario è in crescita. Se devo essere onesta, sto sperando che il numero di tali richieste. Ho la sensazione che soprattutto i più giovani siano dell'idea che non possano rivelare a nessuno il loro lato vulnerabile".