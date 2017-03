dal 20 al 26 febbraio 2017

Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 26/02/2017

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaDel tutto all'opposto rispetto alla precedente settimana, nella classifica odierna escono tutti i titoli di maggior successo del momento. Suche fa benissimo anche senza il bonus del biglietto evento, e a seguireNon mancano poi Kubikiri Cycle, Haikyuu, Yuyushiki, Re:zero e Macross Delta. Tornano le Strike Witches, sia vecchie che nuove, e fanno comunque bene (le vecchie fanno anche meglio in proporzione) e c'è in arrivo un primo box celebrativo in Blu-Ray con i film di Detective Conan.Molti titoli usciti non riescono comunque a piazzarsi tra le posizioni comunicate nella prima pubblicazione dei dati. Sarà presumibilmente necessario un futuro aggiornamento...