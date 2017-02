una chicca inedita e lunare

Mirko Fabbreschi ha molto di cui parlare di questi tempi. Ha da poco festeggiato i 20 anni di attività deinel mondo delle sigle tv sul palco prestigioso del Lucca Comics&Games. Per festeggiare il compleanno arriva un nuovo disco, interamente registrato dal vivo durante il grande concerto del 30/10/2016 proprio durante quell'evento.Nel disco come nello show saranno presenti anche alcuni degli amici che hanno maggiormente collaborato con la band:dei Superobots/Rocking Horse (arrangiatore e corista di alcune loro sigle dei primi anni 2000),(con il quale hanno cantato la recente sigla di SuperWings),(fumettista e sand artist), i doppiatori(co-autore dei testi di alcuni loro brani),(con cui cantano le canzoni della serie “Lo straordinario mondo di Gumball”) e(voce di Natsu in Fairy­ Tail).E stasera alle 21:30 (in replica domenica 26 alle 21:30 e lunedì 27 alle 11:00) Mirko verrà intervistato lungamente dagli amici di(www.radioanimati.it) e si soffermerà in particolare sugli ultimi anni di attività del gruppo. Verranno svelati anche alcuni retroscena e curiosità... ed è già stata annunciataper il finale dello speciale! Cosa sarà mai? Noi di animeClick.it saremo all'ascolto per sapere tutto ma proprio tutto!