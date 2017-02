I fan dei film dello Studio Ghibli possono tornare a dormire sonni tranquilli!Nuove informazioni indicano, ancora una volta, che lo studio tornerà a produrre un film d'animazione con Hayao Miyazaki . alla regia, con l'ennesina smentita di un suo ritiro.Lo scorso novembre lo stesso regista premio Oscar, durante un'intervista innun documentario a lui dedicato della NHK, si era detto infatti disponibile a convertire in lungometraggio uno dei corti proiettati al Museo Ghibl, Kemushi non Boro, di cui aveva già curato la trama. L'estate passata il regista aveva proposto ufficialmente la cosa ai suoi produttori e aveva iniziato a lavorare sugli storyboard.Siamo prossimi al grande ritorno? pare di si visto che il produttore Toshio Suzuki ha dato la conferma ufficiale che il nuovo film di Miyazaki, che stavolta sembra voglia fare grande uso di CG, ha ricevuto il semafioro verde, e che anzi lo stesso regista sta già " lavorando molto duramente a Tokyo per realizzarlo. Questo annuncio è arrivato durante una conferenza stampa negli Stati Uniti, lo stesso Suzuki ha ammesso di aver già visto qualche disegno del nuovo progetto mostratogli dallo stesso regista.Fonte consultata: