già alla fine di febbraio

La stagione classica dell' hanami , la contemplazione dei ciliegi in fiore, va dalla fine di marzo ai primi di aprile. Ma c'è un luogo in Giappone, non lontano da Tokyo, in cui iniziaNella città di Kawazu,nella prefettura di Shizuoka, nella penisola di Izu, situata a circa 155 chilometri a sud di Tokyo, sono infatti presenti alberi di ciliegio di una varietà particolare (la Kawazu appunto) che hanno la particolarità di essereproprio in questi giorni. Inoltre sbocciano molto più lentamente, dando così più tempo ai visitatori di ammirarli.Visitatori che non si sono fatti attendere e sono giunti in massa al Kawazu Cherry Blossom Festival riempiendo Instagram di foto meravigliose!ll festival si svolge lungo le rive del fiume Kawazu, dove circadi sakura fioriscono, creando un naturale tunnel rosa, sotto a cui i turisti posano per indimenticabili foto ricordo.Di notte poi gli alberiin modo da creare giochi di luce che rendono il tutto ancora più magico.Questa particolare varietà di alberi, scoperta in questa zona nel 1951, è rinomata per ile i petali più grandi, che ovviamente rendono le foto ancora più da strasbavvv....Se poi siete veramente fortunati, insieme ai fiori potreste immortalare il Mejiro, un uccello che ama cibarsi del nettare dei fiori di ciliegio e di prugno e che spesso è stato immortalato nei dipinti tradizionali, grazie alla sua bellezza ed al suo essere ormai unUn'altro posto dove ammirare questa particolare varietà di alberi è il Matsudayama Herb Garden al confine fra Tokyo e la prefettura di Kanagawa dove fino al 12 marzo si svolge il Kawazu Cherry Blossom Festival, in cui un piccolo treno vi porta direttamente sotto le fioriture.Inoltre, sempre qui, è possibile realizzare foto avendo comeniente meno che Sua Maestà il Monte Fuji!Con foto come queste, resistere alla tentazione di mollare tutto e prendere il primo volo è davvero dura.....Ps: Vorresti andare in Giappone ma non sai come fare?Animeclick.it propone viaggi pensati esclusivamente per il nostro sito dall'agenzia Miki Travel, leader del settore. Per conoscere tutte le info pratiche (costi, date, itinerari, ecc...) visita il nostro sito Viaggi in Giappone con Animeclick.it E per tutte le ultime novità c'è la nostra pagina Facebook correlata! E mentre aspetti di partire ammira le splendide foto della nostra bacheca Pinterest