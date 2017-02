L’arrivo della trasposizione animata di A Silent Voice , celebre manga di Yoshitoki Oima , nelle sale cinematografiche è stato certamente uno degli eventi più importanti del 2016 giapponese, tanto da far desiderare a tantissimi italiani in un arrivo anche nel nostro paese. Per ora le preghiere non sono state ascoltate, ma forse qualcosa si sta finalmente muovendo nella direzione giusta.ha annunciato l’acquisito dei diritti di diffusione e di distribuzione per A Silent Voice; accordo che coprirà tutta l’Unione Europea con l’esclusione del Regno Unito (oltre ad includere Turchia, Russia e tutti i paesi francofoni dell’Africa). Stiamo parlando di un importante distributore europeo di di anime editore di manga con sede a Parigi. Detiene molte partnership con i canali televisivi, distributori di DVD, e gli editori di manga anche in Italia.In attesa quindi di buone nuove per l'Italia ecco il trailer inglese. Nel regno Unito il film uscirà il 15 marzoIl lungometraggio è animato dalla KyoAni e diretto da Naoko Yamada , ed è riuscito a registrare un successo comunque buono considerando sia stato un anno così particolare, dove your name. non ha avuto alcun rivale. Adesso non ci rimane che sperare che questo sia solo il primo passo per il suo arrivo qui da noi, i tanti fan hanno una speranza concreta sulla quale appaiarsi.