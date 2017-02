Namakura Gatana, che si può tradurre in italiano con “La Spada Ottusa”, è considerato il secondo film d’animazione giapponese. La pellicola, realizzata nel 1917 da Junichi Kouchi e della durata di 2 minuti, parla di un samurai che vuole provare la sua nuova spada non affilata, ma il primo passante di città che cerca di attaccare gli dà una sonora lezione.

Il Centro Cinematografico Nazionale del Museo d'Arte Moderna di Tokyo () ha creato un sito web, "Japanese animated film classics" (classici film animati giapponesi), che contiene una collezione di opere animate giapponesi con sottotitoli inglesi per celebrare il centenario: 64 opere che vanno dal 1917 al 1941.Il sito rimarrà disponibile fino alla fine del 2017.Per visualizzare il contenuto, basta collegarsi alla pagina , selezionare il titolo preferito e cliccare sul bottone rosso che recita "作品を見る", sulla parte destra della pagina. Per inserire i sottotitoli basta premere "With English subtitles" sotto al video e.... buona visione!Il film celebra in centenario dei cortometraggi giapponesi, e rende disponibili in streaming diversi titoli, come ad esempio The Dull Sword (Namakura Gatana) di Junichi Touchi. La versione di questo cortometraggio presente sul sito è quella estesa e digitalmente restaurata, della durata di 4 minuti.Il film è stato rinvenuto nel 2008 in un negozio di antiquariato a Osaka, assieme al film del 1918 di Seitarou Kitayama Urashima Tarou Altri anime diretti da Oten Shimokawa risalgono a prima del cortometraggio del 1917, ma sono andati perduti. Il suo Imokawa Mukuzo Genkanban no Maki è stata a lungo considerata il più vecchio film mai trasmesso ufficialmente (gennaio 1917), ma in realtà potrebbe essere uscito in seguito, dopo altre due opere dello stesso autore.Tutti i film però sono stati preceduti da un corto di 50 fotogrammi che mostra un marinaio che fa il saluto militare; questo cortometraggio è stato scoperto nel 2005.Alcuni nomi di registi presenti sul sito sono Ikuo Oishi, Shigeji Ogino, Hakuzan Kimura, Mitsuyo Seo Yasuji Murata , Noburou Oofuji, Kenzo Masaoka e Sanae Yamamoto