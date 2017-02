25 marzo

Manca sempre di meno per l'atteso ritorno di My Hero Academia , ultimamente vi avevamo svelato un nuovo trailer e l'aggiornamento del cast ma le informazioni continuano ad aumentare. Tra un mese esatto () verrà trasmesso l'episodio di recap della prima stagione, che come detto precedentemente , servirà da apripista per la saga del Festival dello Sport.Nel nuovo trailer potremo vedere meglio quindi i nuovi personaggi e la nuova opening: "Peace Sign" di Kenshi Yonezu