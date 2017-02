L’opera che ha impegnato Go Nagai per 17 anni! Torna in Italia per essere conclusa nella sua totalità! 18 volumi possenti di 500 pagine che raccontano la terribile vicenda di Ryu e del gigante Jack, unica sicurezza in un mondo orrendo devastato dalle forze della natura. Opera truculenta e imponente, Violence Jack è il personaggio più longevo e più spietato, capace di incarnare il pessimismo cosmico che l’autore vuole esprimere. Tutti i volumi dal primo alle storie inedite, fino alla fine, nella noro versione integrale. Un mix di horror e gore firmati dal re dei robot, l’unico e il solo Go Nagai. La GO NAGAI COLLECTION diventa sempre più massiccia...

Go Nagai Opera realizzata da:

Casa Editrice: JPOP; Prezzo: € 9.90