creare due mascot moe

Il Ministro dell’Ambiente giapponese ha avuto un’idea molto particolare per sensibilizzare i più giovani sui pericoli dei cambiamenti ambientali:I due personaggi si chiamano, nomi che potremmo tradurre come “Il tuo Presente” ed “Il tuo Futuro”. Chiaramente Ima rappresenta il mondo nel quale viviamo, mentre Mirai è il miglior futuro possibile dove il mondo è riuscito ad arginare i problemi antropogenici, e fare la cosiddetta "cool choice"I personaggi sono stati creati daed illustrati da, e sono stati selezionati tramite voto popolare dopo un contest avuto luogo lo scorso ottobre, con un totale di 135 partecipanti.Kimino Ima e Kimino Mirai saranno presenti in questo sito ufficiale e nell' app dedicata, con la speranza che possano aiutare i più giovani a fare scelte sagge in aiuto dell’ambiente e per la protezione del pianeta.