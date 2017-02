(Zootopia in originale) vince agliOscar 2017 nella categoria miglior film d'animazione e vince anche il derby di casa Disney superando il più recente Oceania (“Moana” in originale), da molti dato come favorito per la vittoria.A rappresentare il film, che aveva già vinto il Golden Globe 2017 nella stessa categoria, e a ritirare l'ambita statuetta si sono presentati i registi Byron Howard e Rich Moore e il produttore Clark Spencer, con un discorso che è l’ennesima frecciatina a Donald Trump: “Siamo grati al pubblico di tutto il mondo per aver accolto questo film con una storia dove la tolleranza è più potente della paura dell’altro” ha detto Moore, in riferimento alla trama del film e alle somiglianze con la situazione politica e sociale americana attuale.