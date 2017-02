Michelle Rodriguez, da Fast and Furious a Battle Angel Alita

Nella Città Discarica, una gigantesca metropoli sovrastata da Salem, la favolosa città sospesa tra le nubi che scarica sotto di sé i rifiuti, il chirurgo cibernetico Daisuke Ido ritrova i resti di una ragazza cyborg con gravissimi danni strutturali, ma con il cervello fortunatamente ancora intatto. Ido decide di ripararla, e Alita risorge in un corpo da berserker. Un giorno, la ragazza incontra Yugo, un ladruncolo che insegue un sogno, e all’ombra di Salem sboccia qualcosa tra i due. Ma c’è qualcuno che li osserva e trama contro di loro…

Rosa Salazar (Maze Runner: La Fuga, The Divergent Series: Insurgent, Man seeking woman) a dar volto ad Alita

Christoph Waltz (Bastardi senza gloria, Django Unchained, Spectre, The Legend of Tarzan) nel ruolo di Daisuke Ido

Jackie Earle Haley (Watchmen, A Nightmare on Elm Street, Preacher, La Torre Nera, Il risveglio di un popolo) che interpreterà "un mostruoso cyborg malvagio che richiederà tonnellate di CG e green screen"

Ed Skrein (The Transporter Legacy, Deadpool) nel ruolo di Zapan

Keean Johnson (Nashville, Spoksville) nella parte di Hugo

Mahershala Ali (Luke Cage, House of Cards) interpreterà "un malvagio" di nome Vector

Eiza Gonzales (Dal tramonto all'alba - La serie) - N.C.

Jorge Lendeborg Jr. (Spider-Man: Homecoming, The Land) sarà l'amico timido di Hugo

Lana Condor (X-Men: Apocalypse) nel ruolo di Koyomi

Leonard Wu (Marco Polo) nella parte di Kinuba

Marko Zaror (Machete Kills) nel ruolo di Ajakutty

Jennifer Connelly ( American Pastoral, Hulk, Dark Water ) tra i cattivi

20 luglio 2018

Veloce news per segnalare la presenza, a sorpresa perché non ancora annunciata nonostante le riprese del film, iniziate a ottobre ad Austin (Texas), siano già concluse, dinel cast di Battle Angel Alita Live-action , prodotto da(Terminator, Aliens, Titanic, Avatar) e diretto da(Desperado, Dal tramonto all'alba, Sin City). Vedremo la star di Fast and Furious inerpretare nella pellicola la parte della cyborgNel cast anche:Ricordiamo che attualmentepropone a cadenza bimestrale una nuova edizione del manga di Yukito Kishiro sarà nei cinema di tutto il mondo il