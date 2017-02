7 marzo

Il pianeta Terra è occupato dalle forze degli Akron... Ma i crudeli alieni non sanno che una nuova speranza sta per riaccendere il coraggio dell’umanità! Kento, a bordo del robot Antares, Dani, sulla navetta Gumper, e Beralios, il ruggente leone meccanico, si uniranno per scatenare il potente Daltanious, un paladino di ferro in grado di fronteggiare i mostri extraterrestri... La ribellione è cominciata! 47 episodi da collezionare per rivivere le mitiche avventure del Robot del Futuro, in un’imperdibile edizione ricca di contenuti speciali: doppiaggio italiano storico rimasterizzato, sottotitoli fedeli all'originale, audio giapponese con sottotitoli italiani, sigla italiana eseguita dai superobot, nuovo montaggio sigle - versione tv italiana.

La collana è composta da 12 DVD

Durata ciascun DVD: 100 minuti circa



La collana può essere ricevuta anche a casa in due comodi blocchi al prezzo complessivo di 115 euro (anziché 132 euro):

Blocco 1: uscite 1/6 - Disponibile dal 11/04/2017 Blocco 2: uscite 7/12 - Disponibile dal 23/05/2017

Lingua: italiano (doppiaggio storico/remastered); giapponese 1.0Sottotitoli: italiano

Dopo Mobile Suit Gundam un altro robotico Sunrise arriva in edicola, in collaborazione con La Gazzetta dello Sport: si tratta questa volta di Daltanious - Il robot del futuro , il cui primo DVD sarà allegato al giornale martedìal prezzo speciale di 4.99 euro. I restanti 11 DVD, che come le precedenti pubblicazioni saranno forniti di booklet di 24 pagine con approfondimenti sulla serie, e box raccoglitore in cartoncino, saranno in vendita al prezzo di 9.99 euro.Ma non è tutto: nell'ambito della cosiddettaavremo, nei mesi successivi e a 2018 inoltrato, nuovi cult del genere. A maggio infatti partirà Danguard , cui seguirà, da agosto, Combattler V , quindi God Sigma , a novembre e, infine, il prossimo anno, General Daimos ! Ma ecco, intanto, il piano completo dell'imminentedirettamente da Gazzetta Store