Il numero 14 del magazinediporta cattive notizie per i fan del manga scritto da Yū Sasuga e disegnato da Kenichi Tachibana . Il loro mangaviene momentaneamente sospeso dal 9 marzo a causa di problemi di salute di Sasuga. Lo stesso magazine però tende a tranquillizzare che i due creatori mirano a riprendere il manga già da questo autunno.Rimandata a data da destinarsi anche l'uscita del 21° volume del manga prevista originariamente per il 19 maggio. I pre-ordini per l'edizione limitata del volume, con allegato un DVD con anime originale , sono stati bloccati. La rivista, così come il suo sito web e account Twitter, annuncerà una data precisa per il ritorno del manga, e per i pre-ordini del nuovo volume in un secondo momento.Il manga di Terra Formars ha debuttato in Giappone nel 2011. In Italia è distribuito dalla, con il 16 volumi fino ad ora usciti.. L’opera di Sasuga e Tachibana è stata già trasposta in una prima stagione anime andata in onda nella stagione autunnale del 2014. Il sequel Terra Formars Revenge è disponibile sia su VVVVID che su Crunchyroll . Inoltre vi sono due episodi OVA che hanno adattato la prefazione dell’opera. Il 29 aprile è stato inoltre trasmessa una trasposizione live action