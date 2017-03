Le Avventure di Lupin III alle 17:20 (2 episodi)

One Piece alle 18:10 (repliche - 2 episodi)

Naruto Shippuden alle 19:00 (1 episodio)

Dalla pagina Facebook del canale, Italia 2 ha postato la nuova versione della sigla di Giorgio Vanni che verrà utilizzata per il nuovo blocco di episodi doppiati di Naruto Shippuden in prima visione che sarà trasmesso a partire dal prossimo 8 marzo.Il palinsesto pomeridiano all'insegna dell'animazione sull'emittente del Biscione è dunque:Al sabato, a partire dalle 14:45 vengono replicati tutti gli episodi di One Piece trasmessi durante la settimana seguiti da quelli di Naruto nello stesso formato "maratona".