Light Yagami è uno studente modello, annoiato dal suo stile di vita e stanco di essere circondato da una società di crimini e corruzione. La sua vita prende una svolta decisiva quando un giorno trova per terra un misterioso quaderno nero con scritto in copertina "Death Note". Le istruzioni riportate sul Death Note asseriscono che qualsiasi persona il cui nome venga scritto sul quaderno morirà. Inizialmente scettico sull'autenticità del Death Note, credendolo uno scherzo, Light si ricrede quando assiste alla morte di due criminali di cui aveva scritto il nome sul quaderno. Dopo aver incontrato il vero proprietario del Death Note, uno shinigami (let. Dio della morte) di nome Ryuk, Light cercherà di diventare il "Dio del nuovo mondo", mondo di cui lui stesso decide leggi e punizioni. (Trama tratta da Wikipedia).

Michelle Killough, madre di una bimba di 10 anni che frequenta le scuole elementari a Memphis, Tennessee, ha raccontato che un compagno della figlia aveva scritto il nome della piccola in una "death list", una lista di morte.La donna ha fatto delle ricerche ed è giunta all'anime Death Note : dalla scoperta ha ovviamente tratto le sue conclusioni."Leggendo al riguardo, ho scoperto che si scrive un nome su un notebook speciale, e poi quella persona muore" ha affermato la donna. A proposito dell'accaduto ha invece detto:"un bambino che fa infastidiva l'ha fermata a scuola e le ha detto 'sei sulla mia lista di morte'. " Mercoledì scorso gli insegnanti hanno trovato il death note nel libro di matematica del bambino. La scuola sta indagando e si dice che abbia comunicato alla signora Killough che il bambino abbia preso spunto da una serie anime.Il bambino è stato sospeso ma è tornato a scuola lunedì. Secondo la madre il bambino ha ricominciato a tormentare la figlia. Killough ha detto di aver riflettuto sul tenere a casa la bambina da scuola, ma le è stato detto che sarebbe stata considerata come "un'assenza ingiustificata". "Sto solo cercando di proteggere mia figlia" si è lamentata.Negli Stati Uniti si sono verificati più di dieci casi simili collegati al Death Note. Nel 2007 uno studente all'ultimo anno delle superiori A Richmond (Virginia) è stato sospeso dopo la scoperta di una lista che conteneva i nomi dei compagni di classe; l'istituto ha collegato la lista al Death Note. Nel marzo 2008 uno studente delle medie di Hartsville (Carolina del Sud) è stato sospeso da scuola sempre per un Death Note. A Gadsden (Alabama) due studenti della prima media sono stati arrestati nei mesi successivi al precedente caso a causa di una lista che conteneva nomi di studenti e personale della scuola. Nel maggio del 2008 a Gig Harbor (Washington) uno studente è stato espulso e altri tre sospesi per aver scritto ben 50 nomi in un Death Note. Nel dicembre del 2009 due bambini delle elementari di Oklahoma City sono stati sospesi per aver scritto i nomi di due compagni e il modo in cui sarebbero dovuti morire su un Death Note. Nel marzo 2010 uno studente delle medie a Owosso (Michigan) è stato espulso dopo che gli hanno trovato un notebook simile. Lo stesso anno un 14enne della Pennsylvania è stato sospeso dopo che hanno trovato un Death Note sull'autobus.Nel febbraio 2015 un bambino delle elementari a Pittsburgh è stato sospeso per aver mostrato un Death Note a scuola. Lo stesso mese uno studente delle medie del Kentucky è indagato dopo la scoperta di un notebook che conteneva i nomi dei compagni di scuola. A Griswold, nel Connecticut, un altro studente delle medie è stato trovato in possesso di un Death Note. L'anno scorso in Ohio uno studente è stato sospeso tre giorni dopo che un insegnante ha trovato un notebook che conteneva i nomi di diversi compagni.