E siamo giunti alla conclusione della battaglia che culminerà con la presa della Bastiglia. Mischiate all’esultanza del popolo francese in rivolta ci sono le lacrime di chi ha perso le proprie persone care. E alcune sono molto vicine ai protagonisti di questo bellissimo manga, la vita di una Rosa di Versailles non è mia piena di gioie. In tutte le edicole e le librerie è il momento di riscoprire il mito in un’edizione che per la prima volta in Italia pubblicherà anche i racconti inediti scritti e disegnati da Riyoko Ikeda.

Riyoko Ikeda Opera realizzata da:

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 4.95