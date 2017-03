tra il 20 e il 26 febbraio 2017

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.La serie di romanzi diesce più di rado rispetto ad altri ma è sempre molto attesa. Il settimo volume arriva direttamente al primo posto e con se ha portato anche l'annuncio di una serie live action e di un anime film. Segueche ha buoni numeri dopo il picco iniziale e poi abbiamo il volume finale diconclusasi postuma dopo la scomparsa del suo autore.Varie le uscite per la linea della Media Factory con uno Seirei Tsukai no Blade Dance da segnalare. Ancora presenti in classifica, Kimi no Na Wa. e Youjo Senki.