Come saprete ormai, AnimeClick.it avrà uno stand al(vi ricordiamo le iniziative che terremo in fiera ), ed anche in questa occasione faremo contenti tutti coloro che passeranno a salutarci. Ciò grazie agli immancabili giochi a premi cui potrete partecipare (gratis ovviamente).Tra i premi in palio, oltre ai nostri gadgets, vi sarà una selezione di volumi promo abitualmente offerti dagli editori manga, ed alcune recenti novità messe in palio per l'occasione.Di seguito un elenco di numeri uno offerti da, che ringraziamo nuovamente per la solita disponibilità. Bugie d'aprile 1 (10 copie) by Star Comics



Nonostante la giovane età, nel mondo della musica classica giovanile, Kosei Arima gode della fama guadagnata grazie agli innumerevoli concorsi vinti. Dopo la morte della madre, tuttavia, il ragazzo ha smesso di suonare per via di uno strano fenomeno: non riesce più a distinguere i suoni che le sue dita producono sulla tastiera del piano...

Kosei viene invitato dall’amica Tsubaki ad andare al concerto di una sua compagna di classe violinista, Kaori Miyazono. L’uscita in realtà è stata organizzata per agevolare uno spasimante di Kaori, Ryota, a farsi avanti con lei. Tuttavia, sarà Kosei ad attirare l’attenzione della ragazza…



1 (10 copie) by Star ComicsCosa succederebbe se una piattaforma virtuale diventasse improvvisamente “reale” e fosse impossibile uscirne? Come gestiremmo le dinamiche interpersonali che impostiamo sui social network? È quello che si ritrova a vivere Ataru quando rimane intrappolato su Real Account, la community in cui conduce una vita parallela priva delle difficoltà e delle zone d’ombra che presenta quella reale...Un giorno, mentre è in compagnia della sorella Yuri, il cellulare di Ataru sembra disturbato da una strana interferenza. Un attimo dopo il ragazzo si accorge di essere finito dentro Real Account: la mascotte gli annuncia che il ritorno alla realtà avverrà solo al termine di una serie di prove crudeli in cui è in gioco non solo la vita degli utenti, ma anche quella dei loro cari...

1 (10 copie) by Star ComicsArrivato dal futuro per impedire al giovane Nobita, impacciato e scansafatiche, di commettere gli errori di cui i suoi discendenti dovranno altrimenti pagare le conseguenze, Doraemon cerca con i mezzi più disparati e fantasiosi di risollevare le sorti del suo maldestro “assistito”... Chissà quali mirabolanti magie avrà in serbo?! Levius 1 (10 copie) by Star ComicsLa guerra ha portato via molte cose a Levius. Suo padre è morto e sua madre è entrata in coma. Nel tentativo di salvarla, il ragazzo ha perso un braccio che è stato sostituito con una protesi artificiale. Andato a vivere nella capitale con lo zio Zack, comincia a interessarsi alla boxe meccanica, una disciplina in cui lottatori dotati di parti del corpo meccanizzate si affrontano senza sconti, inseguendo un sogno di riscatto sociale...Sotto la guida dello zio, Levius comincia a farsi notare negli ambienti del pugilato meccanico. Il ragazzo sembra particolarmente dotato e, tra duri allenamenti e combattimenti disumani, ha inizio la sua personale lotta per l’affermazione della propria dignità... No Guns Life 1 (10 copie) by Star Comics



Il mondo è devastato dalle guerre combattute dagli extend, soldati il cui corpo è stato ibridato con armi biomeccaniche. Juzo Inui è un reduce tornato alla vita civile. Incapace di ricordare il proprio passato prima dell’operazione che lo ha reso un extend, vive ai margini della società occupandosi di crimini in cui sono coinvolti i suoi simili.Un uomo irrompe nell’ufficio di Juzo “il risolutore”. Ricercato come criminale dall’Ufficio di Sicurezza, lo incarica di proteggere Tetsuro, un bambino da lui stesso rapito in grado di interagire in modo molto particolare con le “estensioni”...

Missions of Love 1 (10 copie) by Star Comics

Yukina Himuro è un’adolescente con una spiccata tendenza a osservare (insistentemente) ciò che la circonda. Ribattezzata “donna delle nevi” dai compagni di scuola per via della sua proverbiale freddezza, riscatta la sua impopolarità scrivendo romanzi per cellulare di grande successo sotto lo pseudonimo di Yupina.Quasi ogni giorno le compagne di classe di Yukina commentano gli sviluppi del loro romanzo preferito, ignare di essere ascoltate dall’autrice: sono entusiaste, ma vorrebbero più sentimento! Per poterne scrivere con cognizione di causa, Yukina decide di sperimentare l’amore in prima persona: la cavia prescelta è Shigure, il ragazzo più popolare della scuola...