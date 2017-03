La versione giapponese di Netflix ha annunciato la produzione del progetto "", l’annuncio non è corredato da immagini o video, ma dalla seguente descrizione:“Un demone s’impossessa del corpo di un ragazzo deceduto al fine di compiere cose cose malvagie. Ma, dopo essersi innamorato di una ragazza umana, cambia idea. Basato sul celebre manga di Go Nagai”. Netflix Giappone ha già in catalogo: la storica seria anime Devilman del 1972 e la versione live action del manga di Go Nagai ; inoltre la piattaforma online ha reso disponibile in streaming l’anime film Cyborg 009 Vs. Devilman del 2015 in oltre 190 paesi in tutto il mondo, tra cui l'italia.