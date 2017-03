No Game No Life -Zero- Ecco le prime immagini del film

La storia di incentra su Sora e Shiro, un fratello e una sorella noti nell'ambiente come dei fortissimi videogiocatori NEET (Not in Education, Employment, or Training) e hikikomori. Nel web sono delle vere e proprie leggende. I due giocatori vivono talmente fuori della realtà da considerare persino la vita vera un “gioco scadente”. Un giorno vengono convocati da un ragazzo che si fa chiamare "God" e finiscono in un mondo parallelo, lì God ha bandito ogni guerra e le questioni di ogni genere si risolvono giocando, incluse le dispute di territoriali di confine. L’umanità, umiliata e battuta più volte dalle altre razze, è stata rinchiusa entro le mura di una unica città. Potranno i due inutili fratelli diventare i salvatori dell’umanità, ribaltando la situazione, grazie alle loro abilità di giocatori?

Il sito ufficiale di No Game No Life , ha da poco pubblicato varie informazioni per -Zero- il film cinematografico tratto dalla light novel di Yuu Kamiya che uscirà in Giappone nel corso di quest'anno (la data è ancora da stabilire). A tal proposito ci sarà un evento dedicato al film al prossimodi fine mese ove forse si saprà di più. Tra le informazioni uscite, un video teaser con le prime immagini del film e la conferma di cast e staff.Il cast ritorna confermato dalla serie televisiva e vede presentiCome la serie TV anche il film è prodotto dalla Madhouse con in regia Atsuko Ishizuka Jukki Hanada alla composizione serie, Kouji Odate al chara design e il gruppo Super Sweep (Shinji Hosoe, Ayako Sasou, Takahiro Eguchi e Fumihisa Tanaka) a comporre le musiche.La serie animata di, 12 episodi, è ufficialmente inedita in Italia così come la novel originale.