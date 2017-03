Dynit e gli annunci in diretta dal Cartoomics 2017 - In aggiornamento...

The Dragon Dentist

La storia si svolge nel Paese del Drago, dove Nonoko, da poco nominata dentista, ha la missione di proteggere il drago, protettore del paese, dai batteri responsabili della carie. Un giorno, nel corso di una serie di battaglie contro un paese confinante, Nonoko scopre su uno dei denti del drago un giovane soldato nemico privo di sensi. Il suo nome è Bell, ed è stato resuscitato dal drago all'interno di un suo dente: questo fenomeno soprannaturale, secondo la leggenda, precede un grave disastro. Nonoko e Bell dovranno affrontare una serie di dure battaglie, accettando infine il loro destino.

In this Corner of the World - Kono sekai no Katasumi ni

L'opera narra la storia di una famiglia che cerca di riprendere in mano la propria vita nella città di Kure, sulla costa della prefettura di Hiroshima, dopo il terribile sgancio dell'atomica sulla città. La protagonista è la solare e onesta Suzu Urano, che sposa un ufficiale della marina militare di stanza al distretto di Kure. Spinta dalle migliori intenzioni, Suzu si anima all'idea di iniziare una nuova vita con Hojo e la sua famiglia e, dopo aver lasciato la città natale, la giovane si adatta piuttosto bene alla sua nuova vita a Kure, stringendo amicizia con Rin Shiroki. Tuttavia Suzu viene a conoscenza della relazione segreta che in passato Rin ebbe proprio con Shusaku. Ad innalzare la tensione contribuiranno poi l'arrivo in città di: Tetsu Mizuhara, vecchio compagno di scuola e primo amore di Suzu; e Keiko, la sorella di Shusaku, che fa ritorno in famiglia dopo un doloroso divorzio. Non mancano i drammi derivanti dalla guerra: il fratello maggiore di Suzu è stato ucciso al fronte e la giovane sconta inoltre la perdita della sua adorata nipote, oltre che del suo braccio destro, avvenuti quando le due si sono imbattute in un ordigno rimasto inesploso dai bombardamenti aerei del marzo 1945.

Altri annunci

Dynit pubblicherà un libro in 160 pagine completamente dedicato a Ghost in the Shell, sarà un "perfect book" in formato A4 su tutta la saga

Kiseiju - L'ospite indesiderato uscirà in home-video in un doppio box (DVD e Blu-ray)

Death Parade uscirà invece in un box unico (Anche qui in DVD e Blu-Ray)

uscirà invece in un box unico (Anche qui in DVD e Blu-Ray) L'incasso totale di Your Name. al cinema è stato di circa 700.000 Euro

Oltre le nuvole di Shinkai sarà al cinema l'11 e il 12 aprile

Sword Art Online Ordinal Scale il 13 e 14 giugno

Shin Godzilla sarà presentato in anteprima al festival di Cartoons on the Bay

Uscirà a maggio il cofanetto in Blu-ray di Death Note (upscale dall'originale in definizione standard)

Riportiamo, direttamente dalla conferenza organizzata nell'ambito dell'edizione di quest'anno del Cartoomics di Milano, gli annunci per le novità in prossima distribuzione da parte della Dynit. L'incontro è in corso e la pagina è quindi in continuo aggiornamento.