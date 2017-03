Di ritorno da un conbini lo studente Subaru Natsuki si ritrova catapultato in un altro mondo. Nel mezzo dello shock di ritrovarsi da solo in un mondo sconosciuto viene pure attaccato, ma una misteriosa ragazza dai capelli d'argento e un gatto fatato lo salvano. Subaru cerca di collaborare con la ragazza per ricambiare il favore quando vengono attaccati di nuovo e uccisi. Subaru si risveglia nello stesso posto in cui si è ritrovato in questo nuovo mondo per la prima volta e lì capisce di possedere l'abilità di "ritornare indietro attraverso la morte", ovvero di riavvolgere il tempo quando muore. E ora il suo scopo è di salvare la misteriosa ragazza dal tragico destino!

Re:ZERO Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

Un po' a sorpresa, durante l'incontro con i lettori aldi Milano ora in corso ( “Il fenomeno your name. e la light novel in Italia”), l'editoreha annunciato l'acquisizione dei diritti e la futura pubblicazione in Italia di Re:Zero -Starting Life in another World sia nelle vesti delleche in quella dell'adattamentoScritta da Tappei Nagatsuki e illustrata da Shinichirou Ohtsuka la serie di light novel, è in corso in Giappone con attualmente 11 volumi all'attivo. L'opera ha poi guadagnato popolarità sia in patria che all'estero grazie alla serie anime trasmessa lo scorso anno con 25 episodi (cui si aggiungono dei mini special collaterali) e che è stata diffusa in simulcast attraverso Crunchyroll