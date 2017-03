Mentre l'arco narrativo di Zou sta giungendo alla conclusione nella versione animata,si prenderà poi una digressione dalla storia principale con un nuovo arco narrativo in veste di episodi dal formato "anime originals" ovvero creati appositamente per la versione animata.Arriva quindi la nuova key visual di questo arco che partirà il 19 marzo!Nella nuova storia troviamo Luffy e altri della ciurma in viaggio in soccorso di Sanji . Cappello di paglia si divora però tutte le provviste e quindi il gruppo è costretto ad andare a saccheggiare una base della Marina. Qui però sono attaccati da tre giovani allievi di Aokiji ...Nell'articolo originale di Shounen Jump i tre allievi sono definiti "Rookie" (reclute), termine che è scritto con lo stesso kanji usato per i pirati del gruppo delle "undici supernove", ossia i più forti giovani pirati della nuova generazione.A dar voce ai tre nuovi personaggi, Grant, Bonam e Sappa ci saranno Makoto Furukawa mentre Youhei Tadano farà il vice ammiraglio Prodi, un amico di vecchia data di Garp

Grant: Tra i 3 è il Marine con il più alto senso di giustizia.



- Bonamu, doppiato da Hiroki Yasumoto è un Braccia-Lunghe.



- Sappa, doppiato da Makoto Furukawa. Si tratta di colui che combatte con due spade.



Ricordiamo che per il nostro paese è stato annunciato, nello scorso settembre, il doppiaggio di puntate inedite in televisione dell'anime di, ma da allora non ci sono stati nuovi sviluppi.