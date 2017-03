1st Macross 35th Anniversary Project announced. Sheryl Nome new song & film (MV) by Sankyo to premiere in 6 days in Shinjuku & Akiba. #マクロス pic.twitter.com/SABNxTomhw — Adrian Lozano (@giantrobo) 6 marzo 2017

Anno 2059. L'umanità ha ormai definitivamente entrata nell'era della colonizzazione dello spazio e molte flotte di coloni spaziali sono da tempo in viaggio in ogni zona della galassia alla ricerca di nuovi pianeti su cui stabilirsi. Una di queste flotte colonizzatrici, la Macross Frontier, è in viaggio verso le zone centrali della Galassia ma per i suoi abitanti non è l'andamento della traversata l'argomento di maggiore interesse. Sulla nave madre della flotta Frontier è infatti in arrivo una grande celebrità: Sheryl Nome, conosciuta anche come la "Fata Galattica", la cantante più famosa e popolare di tutte le flotte Macross. Giunge il giorno del concerto ma proprio in quel momento la Flotta viene attaccata da misteriosi esseri di forma insettoide conosciuti solo come i Vajra...

Decorre quest'anno il 35° anniversario della nascita del franchise robotico Macross , tra i più amati del panorama nipponico anche per il suo unico mix di fantascienza e mecha in una particolare cornice musicale in pieno stile J-POP.Molte le iniziative che saranno messe in atto per festeggiare la ricorrenza. Non ultima e importante è sicuramente la nuova serie televisiva messa in cantiere per il 2018, ma c'è di sicuro altro in cantiere per solleticare i fan.In questo quadro è molto recente l'annuncio del ritorno di Sheryl Nome , la "Fata Galattica" di Macross Frontier nonché una delle protagoniste più amate di tutto il brand. Un video teaser proiettato dai mega schermi esterni dei cinema Alta Vision a Shinjuku e UDX Vision screen ad Akihabara annuncia il prossimo ritorno di Sheryl e rimanda al 12 marzo per nuove informazioni.è una serie anime del 2007 in 25 episodi ed è stata tra quelle che ha ottenuto le maggiori vendite in home-video per un anime. Alla serie sono poi seguiti due film riassuntivi (ma con molti elementi inediti) nel 2009 e 2011 ( Itsuwari no Utahime Sayonara no Tsubasa ).è anche protagonista di un manga a lei dedicato, Sheryl - Kiss in the Galaxy , in cui si ripercorre la storia di Frontier dal suo punto di vista.