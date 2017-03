Ambientata nell’Europa del XVIII secolo, narra della precedente Guerra Santa fra le forze di Atena e quelle di Ade. Protagonista della storia è il predecessore di Seiya, ovvero Tenma, il Cavaliere di Bronzo del Pegaso, ma accanto a lui troviamo due vecchie conoscenze: i giovani Sion, Cavaliere d’Oro dell’Ariete e futuro Grande Sacerdote del Santuario, e Doko, il Cavaliere d’Oro della Bilancia.

Nel corso di un incontro con la stampa e i partner commerciali, i rappresentanti della DC Entertainmen, Diane Nelson (presidente) e Jim Lee hanno annunciato il futuro avvio di un nuovo manga dedicato agli eroi dellaLa nuova serie sarà serializzata sulla rivista Champion RED di, e a disegnarla sarà Shiori Teshirogi , ben nota per essere autrice di Saint Seiya - The Lost Canvas , prequel dell'originale Saint Seiya poi divenuto "alternativo" con l'arrivo del Next Dimension È forte l'interesse manifestato nella conferenza stampa dallaper il mercato Giapponese in un periodo molto vivo per l'attivo nei cinema del film di Wonder Woman (25 agosto) e per l'atteso Justice League (18 novembre).Saint Seiya - The lost Canvas, il mito di Ade è stato pubblicato dain una prima edizione da 50 volumi formato ridotto e poi in una ristampa con i volumi nel formato originale usciti a cadenza settimanale con il Corriere dello Sport . Attualmente è in corso il doppiaggio italiano della serie anime da parte di Yamato Video.