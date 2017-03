Vota il Miglior personaggio MOE 2016 Rem (Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu) - 34.43% (115 voti)

Aoba Suzukaze (New Game!) - 26.95% (90 voti)

Megumin (KonoSuba) - 16.17% (54 voti)

Yume (Grimgar of Fantasy and Ash) - 13.17% (44 voti)

Nessuna di queste (dicci quale) - 6.29% (21 voti)

Yun Ijima (New Game!) - 2.99% (10 voti) Totale voti: 334

Anche io ci ho pensato... arriveremo nel Kararagi e prenderemo un posticino in affitto. Finchè avremo una casa e un lavoro riusciremo a cavarcela in qualche modo. Fortunatamente ho ricevuto una buona educazione quindi credo di poter trovare facilmente un lavoro. Tu invece ne cercherai uno più di fatica o ti prenderai cura delle cose in cui io non riesco.Una volta che avremo un guadagno stabile potremo cercare un posto migliore. Tu nel frattempo potresti studiare per un annetto in modo da riuscire a trovare un lavoro migliore. Continueremo a lavorare e una volta messo da parte abbastanza..magari potremo comprarci una casa e...Beh è un po' imbarazzante ma... potremo anche avere un figlio. Sarebbe mezzo umano e mezzo demone quindi sono certa che sarebbe molto vivace e che nascesse maschio o femmina o che fossero gemelli o persino tre, so che sarebbero adorabili.Sono certa che non saremo felici tutto il tempo e che non funzionerà tutto come immagino. Tuttavia quando i figli saranno cresciuti e cominceranno ad allontanarsi da noi, io rimarrò comunque al tuo fianco. Diventeremo famosi in tutto il vicinato come una vecchia coppia di piccioncini... mentre guardiamo scorrere la nostra vita insieme.. mentre invecchiamo... insieme...E se fosse possibile preferirei andarmene prima di te... vorrei morire serenamente... sdraiata sul letto con la tua mano nella mia... circondata dai nostri figli e dai nostri nipoti per poter dire "Io... sono stata felice" mentre siete tutti insieme a me. Così potrei andarmene felice... davvero felice...Se riuscissi a desiderare quel futuro con un sorriso, sarei davvero felice di andarmene in quel modo. Se potessi vivere con te, anche solo sapere che mi vorresti con te nei tuoi progetti di fuga... Mi scalda il cuore e mi rende davvero felice. Ma non posso... perchè so per certo che se dovessimo scappare insieme ora, lascerei indietro il Subaru che mi piace di più...E così Rem, la demone di Re: Zero è riuscita a conquistare il cuore dei nostri utenti per ben due volte: come miglior personaggio femminile e come miglior personaggio moe.Nessun personaggio finora c'era mai riuscito. Avevano sfiorato l'impresa Rikka Takanashi Hestia con un primo e un secondo posto, ma Rem è la prima a farcela.E andiamo allora a rivevere i momenti che le sono valsi l'apprezzamento dei nostri utenti: