Berserk è la storia di Gatsu, un trovatello che viene allevato da un condottiero di ventura. iniziato alle arti militari già a 6 anni diviene ben presto un guerriero molto forte che, nonostante proposte di carriera molto “allettanti” che lo porterebbero a non vivere più il terrore della morte, sogno di ogni poveretto che disgraziatamente si guadagna da vivere come mercenario, decide di vagare di battaglia in battaglia. Si unisce ad un gruppo mercenario capitanato da un ragazzo di non nobili origini, Grifis, che lo sconfigge in duello conquistando così la sua vita

Annuncio di interesse per molti lettori, quello che appare sull'ultimo numero della rivista Young Animal di Hakusensha: Berserk di Kentaro Miura riprenderà la sua serializzazione con il numero della rivista in uscita il 24 marzo prossimo.Il manga era andato in pausa (una delle diverse che ha avuto durante il suo corso) alla fine del settembre scorso quando si era conclusa la trasmissione della sua ultima trasposizione animata in TV. Berserk inizia nel 1988 e da allora, tra le varie pause dell'autore e un passaggio a una uscita mensile dei capitoli, ne sono stati pubblicati 38 volumi pubblicati anche in Italia da Planet Manga in più edizioni e formati.