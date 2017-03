Dopo il successo di Sidoh, il talento pittorico di Tsutomu Takahashi torna a soddisfare il palato degli amanti dei seinen d'autore con il diciassettesimo numero di Detonation Island, che presentiamo in una veste grafica in continuità con i volumi precedentemente pubblicati in Italia! Takashi Kase sta per essere rilasciato... cosa troverà fuori dal riformatorio? Bande di motociclisti e ragazzi sbandati, motori rombati e botte da orbi... in un manga davvero esplosivo!

Tsutomu Takahashi Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 6.90