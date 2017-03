Possono gli anime e i manga essere fonte di ispirazione? Certamente! Possono esserlo a tal punto che, presi dalla foga e dall'ammirazione per un personaggio, potremmo decidere di immedesimarci totalmente in lui. Ma se il personaggio in questione, per la precisione uno dei più famosi del panorama nipponico, cioè Lupin III Le persone "normali" si limiterebbero a farne il cosplay, ma Yoshinobu Ichinotake, 33 anni, è andato oltre.Arrestato dalla polizia di Takeminami a Kawaguchi, ha confessato di averper un totale di circa 1.550.000 yen (circa 13.000 euro) e di aver racimolato 166 milioni di yen (un po' più di 1 milione di euro) in due anni di borseggi.L'uomo colpiva principalmente donne in bicicletta: le affiancava con la sua moto e portava via la borsa collocata nel cestino anteriore della bici. Catturato dalla polizia, hanel dichiarare che lui era il "Lupin di Saitama."Chissà se era vestito con giacca e cravatta come il vero e inimitabile Lupin