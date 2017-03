Bisogna fare il contrario di quello che la gente si aspetta. Altrimenti come potrai sorprenderli?

Victor Nikiforov

Vota il Miglior personaggio Bishonen 2016 Victor (Yuri on Ice) - 30.07% (86 voti)

Osamu Dazai (Bungo Stray Dogs) - 28.32% (81 voti)

Nessuno di questi (dicci quale) 1 5 - 14.69% (42 voti)

Haru Kaido (Super Lovers) - 11.19% (32 voti)

Tomoya Matsunaga (Rainbow Days) - 11.19% (32 voti)

JJ Leroy (Yuri on Ice) - 4.55% (13 voti) Totale voti: 286

Oro olimpico Torino 2006, oro nella gara a squadre a Soči 2014; ma anche argento ai Giochi olimpici di Salt Lake City 2002 e di Vancouver 2010 nel singolo uomini

Ha vinto 4 Grand prix

, un coro unanime ha decretato che poteva essere solo la leggenda del pattinaggio(Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко Dzhamku, 3 novembre 1982, h 1.78) vincente sin da giovanissimo, del resto il suo secondo nome è proprio Victor.è stato otto volte campione nazionale, sette volte campione europeo, tre volte campione del mondo.e due volte è arrivato secondo (cedendo al suo rivale casalingo Aleksej Jagudin, in un caso, e al canadese Emanuel Sandhu, nell’altro caso).Tuttavia l'aspetto fisico è quello di John Cameron Mitchell (attore, sceneggiatore, regista e cantante statunitense, noto per i film Hedwig - La diva con qualcosa in più e Shortbus - Dove tutto è permesso.)Noto perè stato il primo ad seguire delle combinazioni molto complicate ( per i più tecnici: 4T–3T–2Lo; 4T–3T–3Lo; nonché una combinazione a 6 salti 3T–3T–2Lo–2Lo–2Lo–2Lo tra le varie). Pljuščenko è inoltre l'unico atleta vivente ad aver vinto 3 medaglie olimpiche nel singolo maschile ed è comunque l'unico nella storia moderna della disciplina (Gillis Grafström ne ha vinte 4 fra il 1920 ed il 1932). Nasce in Siberia orientale ma a 3 anni si trasferisce con la famiglia a Volgograd. Per via della sua salute cagionevole, a quattro anni, la madre decide di fargli fare sport, lo iscrive a pattinaggio. A 11 anni la pista dove si allena viene chiusa, ma il suo talento non può essere sprecato, così si separa dalla famiglia e parte alla volta di San Pietroburgo per allenarsi sotto la guida di Alexei Mishin, che gli fa da secondo padre e sostenendolo anche economicamente. La fiducia dell’allenatore è subito ripagata: a 14 anni, nel 1997, è campione mondiale juniores; l’anno seguente a 15 anni terzo al campionato mondiale…. Il resto è storia del pattinaggio.I video e le esibizioni spettacolari non si contano, queste due vi faranno avere solo una vaga idea...Ha avuto due mogli, il primo matrimonio è durato dal 2006 al 2008, poi ha sposato la produttrice musicale russa Yana Rudkovskaya con la quale è attualmente sposato. Ha anche tentato la carriera politica tra il 2010-2011, ma poi ha lasciato per prepararsi per le olimpiadi di Sochi.Plushenko non nasconde la sua contentezza per il tributo... Plushenko si è complimentato con Miyamoto per le coreografie dell'anime Yuri!! On Ice. Sembra di volare...Una sex bomb proprio come Victor...