Siamo all’ultimo quarto di finale delle elezioni autunnali. Takumi Aldini, in cerca di una nuova possibilità di confrontarsi con Soma, deve sconfiggere il bel Subaru Mimasaka. Cosa lo rende così sicuro di sé? La verità e i piatti che prepara mandano in delirio l’intero auditorium! Che la Food Wars abbia inizio! Un nuovo volume per la serie che sta riscuotendo notevole successo in Giappone e anche in Italia, grazie alla serie animata trasmessa sottotitolata in contemporanea con il Giappone su Youtube, in rete e sul satellite, Shokugeki no Soma.

Yuuto Tsukuda Opera realizzata da:

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 4.50