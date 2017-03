INCONTRA LA VOCE: IL DOPPIAGGIO SVELATO DAI SUOI PROTAGONISTI



Incontro con i protagonisti del doppiaggio italiano, le voci dei nostri eroi e eroine preferite



Ospite speciale per Cartoomics: Emanuela Pacotto!!!



Sabato 04 marzo

ORE 11:30 CARTOOMICS (Agorà 3)



Moderatore: Alessandro "Ironic74" Falciatore

Ecco il video integrale dell'incontro che ha visto davvera una grandissima partecipazione dei fan! Indiscrezioni su Dragon Ball Super e una sorpresa nel finale!Emanuela Pacotto, attrice e doppiatrice nota soprattutto per avere prestato la propria voce a protagonisti storici tra cui Bulma di Dragonball, Nami di One Piece, Jessie dei Pokemon, Sakura di Naruto, Twilight di My Little Pony, Barbie e tantissimi altri. E’ sua la voce di numerosi personaggi di celebri videogiochi quali Destiny, League Of Legends, Assassin’s Creed, Diablo 3, Skyrim, per citarne solo alcuni. Nel 1986 ha interpretato il ruolo di Marika in “Love me Licia”, la versione in carne e ossa del cartone animato “Kiss me Licia”. Ha vinto 2 Oscar del doppiaggio nella categoria "Premio del Pubblico" al Gran Galà del Doppiaggio 2007 come “Miglior Voce Femminile” e “Miglior Doppiaggio di Anime” (Naruto). Ha partecipato al “Japan Anime Live”, il più grande show europeo sugli anime prodotto interamente dal Giappone ed è stata la protagonista del concerto “iDOL” in cui, unica in occidente, ha cantato famose sigle originali in Giapponese. È la protagonista del primo anime live action italiano "Censors", un film per il web pubblicato su YouTube, in cui Emanuela interpreta tre ruoli differenti. È co-produttrice, autrice e interprete della web serie "FAVOLANANNA" composta da 12 episodi pubblicati su YouTube ogni 8 del mese. Poliedrica artista è lei stessa una vera fan dei cartoni animati ed è molto attiva sui social nei quali conta decine di migliaia di followers con video che superano le trecentomila visualizzazioniDove seguire Emanuela!