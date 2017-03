In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura! Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero! Il Commando del Dio del Fulmine è stato sconfitto e nella Battaglia di Fairy Tail ora resta solo un nemico da abbattere: Luxus. Pronto a tutto per impadronirsi del potere, il nipote di Makarov affronta Natsu. Nel frattempo Elsa, per salvare gli abitanti della città, si appresta a distruggere l’Altare del Tuono, a rischio della propria vita. Quale sarà l’esito della battaglia in cui è in gioco il futuro della gilda?!

