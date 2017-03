Ultimo

Ultimo numero! In un mondo fortemente sovrappopolato, dove il tasso di criminalità è tale da mettere in ginocchio il sistema giuridico e carcerario, un'unità di polizia, la Tokubetsu Shikeishikko Keimukan Butai (unità speciale per i processi e le esecuzioni) è incaricata di svolgere lo sporco lavoro di catturare e giustiziare i criminali. Ben presto i membri della squadra, grazie alla libertà e al potere di cui godono, perdono il controllo, trasformandosi in un brutale squadrone della morte. Un gruppo terroristico chiamato Doll Hunters cerca di contrapporvisi, con metodi ugualmente feroci. Fino a dove si spingeranno i membri della squadra, protetti dall'impunità che il potere garantisce loro? E i ribelli potranno considerarsi nel giusto quando usano quegli stessi metodi?

Naked Ape Opera realizzata da:

