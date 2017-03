Kino no Tabi -The Beautiful World- una nuova serie anime in produzione

Kino attraversa il mondo assieme alla sua motocicletta parlante Hermes, fermandosi per tre giorni in ogni paese che visita. Ogni paese ha un diverso avanzamento tecnologico e una diversa morale, Kino sperimenta felicità, tristezza, decadenza, dolore, violenza, e saggezza. Il viaggio diventa un occasione di arricchimento spirituale e di riflessione. È proprio l'imperfezione del mondo a renderlo perfetto: "Il mondo non è bellissimo, è per questo che lo è".