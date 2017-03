Come tutti gli anni siamo in vista del periodo pasquale. In queste settimane si darà il via alla scelta dell'uovo che voi siate grandi o piccini, la scelta non è mai facile. C'è chi sceglie di prendere l'uovo in base al cioccolato di preferenza (latte, fondente, nocciole ecc) oppure in base alla sorpresa che sarà possibile trovare all'interno.



Quest'anno su grande richiesta ritornano anche in Italia le uova di Pasqua dedicate ai Pokèmon. Si presenteranno con diversi incartamenti, quelli ad ora noti sono con: Pikachu, Starter di Kanto e Starter di Alola. Non sappiamo ancora se oltre all'incartamento sarà differente anche il tipo di cioccolato all'interno.



All'intero sarà possibile trovare un'ampia varietà di sorprese, dai nostri amici digitali, passando per i personaggi dell'anime fino ad arrivare alla mitica Pokè ball. Sarà possibile trovare le uova Pokèmon nei supermercati e anche, se sarete fortunati, nei piccoli alimentari ben forniti.



Il prezzo andrà dai 4,99€ ai 6,99€ a seconda del supermercato nel quale lo si compra. Si apre la corsa all'acquisto delle uova.



Fonte consultata

Pokèmon Millennium