A Tokyo, nel quartiere di Ginza, è apparso un portale dal quale fuoriesce un agguerrito drappello di mostri e soldati armati in stile medievale. L’esercito riesce a respingerlo e a penetrare nel gate, stabilendo un avamposto nell’altro mondo, popolato da elfi, stregoni e draghi... Il posto ideale per un ufficiale otaku! Sentendosi responsabile per la morte di suo padre, Tuka viene intrappolata in un delirio di illusioni. L’unico modo per salvarla è uccidere il vero colpevole, un terribile drago di fuoco. Itami, che non se la sente di far correre rischi ai propri uomini, non sa cosa fare… Nel frattempo, ad Alnus, Noriko Mochizuki, l’unica sopravvissuta al rapimento di Zorzal, viene attaccata dalla Warrior-Bunny Delilah…

Takumi Yanai Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 5.90