Anime 2016: Miglior SERIE SEQUEL Sound! Euphonium 2 - 32.58% (101 voti)

Haikyuu!! Karasuno Koukou vs Shiratorizawa Gakuen Koukou - 27.42% (85 voti)

Jojo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable - 17.74% (55 voti)

Food Wars! Second Serving - 17.42% (54 voti)

Arslan senki Fuujin Ranbu - 4.84% (15 voti) Totale voti: 310

I giochi sono ormai fatti, ilal miglior serie sequel dell'anno passato è già pronto per essere consegnato.Vogliamo aspettare ancora???Dopo aver trionfato nella categoria " miglior visual" la seconda stagione delle ragazze della Band dellaafferra pure il secondo Neko dell'anno.Battuti avversari davvero quotati e le ragioni evidentemente sono da ricercarsi nell'ormai assodato amore della nostra utenza per questo tipo di storie ma anche, ancora una volta tocca rimarcarlo, nelle animazioni che rimangono davvero a livelli altissimi. Basta scegliere una scena a caso di un episodio, mettere in pausa, e non sarà difficile apprezzare la cura che viene messa nei dettagli. Gli sfondi sono impressionanti e la regia si può sbizzarire in un bel mix di campi lunghi e primi piani estremi. Si può discutere insomma della storia ma non che HIBIKE! Euphonium abbia l'eccellenza nelle animazioni e non solo nei paesaggi e nella certosina riproduzione degli strumenti musicali ma anche dei personaggi e nei loro atteggiamenti fatti vivere carichi di emozioni di fronte agli occhi dello spettatore. Il successo di KyoAni da questo punto di vista potrebbe dipendere da un ricco budget? Eppure le voci suggeriscono che Kyoto Animation per le loro produzioni rispetto ad altri studi di produzione. Allora non resta che credere a quelle voci che in rete parlano di una squadra di animatori che condivide "una visione", una squadra felice con una buona pianificazione in avanti che lascia spazio al talento e questo traspare da un'opera come questa!