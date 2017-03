Periodo intenso per il brand dila trasposizione animata dell’amatissimo manga di Kentaro Miura Ecco il promo video tv delle nuove vicende che hanno come protagonisti Gatsu e compagni: si può ascoltare la nuova opening theme "Sacrifice" dei 9mm Parabellum Bullet.La serie è stata molto criticata per le sue scelte registiche anche qui da noi.Il manga viene pubblicato dal 1988 dalla casa editrice giapponese Hakusensha , al momento in patria è arrivato al 39° volume. In Italia è distribuito da Panini Comics