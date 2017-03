Anime 2016: Miglior FILM The Boy and The Beast - 37.85% (81 voti)

Kizumonogatari - 34.11% (73 voti)

The Red Turtle - 13.08% (28 voti)

Kokoro ga Sakebitagatterunda - 8.88% (19 voti)

Harmony - 6.07% (13 voti) Totale voti: 214

I giochi sono ormai fatti, ilal miglior film dell'anno passato è già pronto per essere consegnato.Vogliamo aspettare ancora???Il pubblico si è espresso. Dopo una sfida serrata che sembrava inizialmente favorire Kizumonogatari , alla fine è stata l'ultima opera di Mamoru Hosoda a spuntarla. In molti hanno ritenuto quest'opera inferiore al precedente Wolf Children che aveva vinto il suo neko con grosso scarto nientemeno che contro Shinkai. Quest'anno forse con Your Name le cose sarebbero potute andare diversamente, ma per Shinkai forse l'appuntamento è solo rimandato al 2018. Ad ogni modo è innegabile come Hosoda abbia saputo far breccia sul grande pubblico e come il suo " The Boy and The Beast " sia una moderna favola con un messaggio di fondo fruibile a tutti. Se in Wolf Children il tema principale era quanto i figli avessero bisogno della guida di un genitore per trovare la propria strada, qui è proprio il contrario e mostra quanto per un genitore sia importante realizzarsi crescendo un figlio. Insomma Hosoda chiude il cerchio e mette in bacheca il suo secondo neko. A presto per il terzo?