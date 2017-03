Novità in arrivo per Gintama

L'arco narrativo Battle on Rakuyo di Gintama è prossimo alla sua conclusione; l'episodio di questa settimana, First Student, il 327°, si è concluso con un messaggio che contiene importanti notizie sulla prossima settimana...Riguarderanno l'anime? Il film? Il manga? Chi lo sa...Come già annunciato, per le sigle tornerannocon "Pride Kakumei" e "We Gotta Fight".