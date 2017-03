Non ho idea se Miura abbia avuto l'intenzione di scopiazzare un altro celebre manga, se abbia deciso di seguire la scia della gigantomania (gioco di parole?) di questi anni o semplicemente gli piacesse il tema. Non lo so e non posso saperlo, non essendo Miura e non avendo neppure letto il manga da cui avrebbe preso spunto.

Probabilmente il fatto che il volume, ricordiamo autoconclusivo, sia in medias res lascia un po' delusi, non potendo conoscere la biografia di Delos, non potendo sapere come e perché è stato scelto da Prome. Per il resto, Gigantomachia è giustamente autoconclusivo ed è giustamente senza un finale. Non potrebbe essere altrimenti, visto il tema. Parliamo di una situazione terrestre post-apocalittica, sebbene Miura abbia felicemente deciso di allontanarsi dalla solita antropofobia con l'uomo malvagio che per motivi egoistici distrugge la Terra con l'energia atomica sprigionata per cause belliche. Qui la Terra è semplicemente agli inizi di un nuovo ciclo, uno di quegli innumerevoli cicli dovuti ad estinzioni di massa per motivi assolutamente in linea con il cerchio ecologico. Chi è Prome? Per me ella rappresenta lo spirito vitale, quasi una sorta di Gea stessa, la quale ha (come spiega nel settimo capitolo) il compito di produrre biodiversità e fare in modo che l'uomo riesca ad inserirsi in questo tripudio di vita. Il Gigante, in tal senso, è solo un figlio della Terra, utilizzato da Prome per rinverdirla, ma utilizzato da qualcun altro per scopi imperialistici o di guadagno sociale. All'interno di questo sfondo, tanto poetico quanto di pura biologia, vi è la descrizione di una società arcaica e dedita alla sopravvivenza, quella degli uomini-coleottero, che vedono il Gigante "in stasi" semplicemente come un Dio prodigo, e un accenno ad una società più evoluta, simile a quella romana (almeno per il vestiario), dedita invece al saccheggio ed all'estensione territoriale, che in un qualche modo è riuscita a sfruttare i Giganti per il proprio tornaconto e che va in giro cercando di ottenerli tutti. A Probe, che non è immanente e non si vuole mischiare con i futili screzii inter-umani, interessa solo che i Giganti tornino alla Terra per far ricominciare il ciclo biologico. Che poi l'Impero sia la forza umana che in quel momento storico ha avuto la capacità di soggiogare i Giganti per i propri comodi a lei non interessa, non vuole punire l'imperiale per la sua ὕβϱις, non è una moralizzatrice.

È questo il bello di Gigantomachia: Miura ha adoperato la vicenda del piccolo popolo, mista alla violenza dello scontro con Ogun, per narrarci qualcosa di più grande, di molto più grande.

Questo è anche il motivo per cui il volume non ha una conclusione: il ciclo è infinito, è quasi l'eterno ritorno. Dopo che tutti i Giganti saranno tornati alla Terra e che, quindi, il patto tra Delos e Probe sarà estintosi, probabilmente ella scomparirà e ritornerà solamente dopo qualche decina di milioni di anni, per ricominciare tutto da capo.