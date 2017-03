3ª Ristampa

Era da un bel po’ che attendevate il manga da cui è tratto il vostro cartone preferito, vero? Beh, “Hunter X Hunter” di Yoshihiro Togashi è approdato finalmente in Italia con la bandiera di Planet Manga, e persino in un formato molto simile a quello originale giapponese, perlomeno se parliamo dei suoi (vendutissimi) volumetti. Come sempre succede in Giappone, anche la storia editoriale di questo manga è iniziata su di una rivista nel 1998 e da allora, nel solo Giappone, i volumetti venduti sono stati più di due milioni. In breve tempo il successo si è allargato a macchia d’olio in tutto il mondo grazie ad un valido cartone animato, seguito a ruota da un popolarissimo “role playing game”.

Yoshihiro Togashi Opera realizzata da:

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 5.50