La SNK ha annunciato l'adattamento animato di The King of Fighters, la nota serie di videogiochi di combattimento, che uscirà questa estate col nome di The King of Fighters: Destiny. Ecco il trailer condiviso dallaAlcune scene sono note, riprese dalle serie King of Fighters Fatal Fury , come l'invito al torneo mandato da Rugal Bernstein, la sfida fra Jeff Bogard e Geese Howard e l'assalto al quartier generale di Geese, avvenuto alla fine del videogioco originale Fatal Fury.La serie avrà 20 episodi doppiati sia da doppiatori giapponesi che cinesi. Ci lavorerà anche il team che ha creato gli effetti speciali di Kingslaive: Final Fantasy XV.Assieme all'annuncio della serie animata è stato fatto anche quello di un live action: la serie era in programma per il primo quadrimestre del 2016.Era già stata creata una breve serie animata da quattro episodi, King of Fighters - Another Day L'ultimo episodio dei videogiochi King of Fighters XIV è uscito ad agosto.