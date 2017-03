MIGLIOR SERIE TV 2016

Anime 2016: Miglior SERIE TV Erased - 33.06% (121 voti)

Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu - 32.79% (120 voti)

Shouwa genroku rakugo shinjuu - 22.13% (81 voti)

ReLife - 9.29% (34 voti)

Fune wo amu - 2.73% (10 voti) Totale voti: 366

MIGLIOR SERIE DI CORTI 2016

Anime 2016: Miglior SERIE DI CORTI Lei e il gatto: Everything Flows - 28.13% (72 voti)

Rainbow Days - 25.39% (65 voti)

Koyomimonogatari - 22.66% (58 voti)

Please Tell Me! Galko-chan - 12.89% (33 voti)

To Be Hero - 10.94% (28 voti) Totale voti: 256

I giochi sono ormai fatti, ilal miglior serie tv dell'anno passato è già pronto per essere consegnato. Io non sto piu' nella pelle e voi?Vogliamo aspettare ancora???Una battaglia all'ultimo voto ma alla fine a spuntarla è Erased con 33.06% (121 voti) su Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu con 32.79% (120 voti). Una battaglia a due che si è concluso con il distacco di un solo unico voto, una battaglia che non ha mai visto altri contendenti con Shouwa genroku rakugo shinjuu lasciato 22.13% (81 voti) per un pur ottimo terzo posto trattandosi di una serie particolare. Che dire di Erased? E' stata la serie "sorpresa" di inizio 2016, non si ricorda di una serie partita cosi' bene: tutti pollici verdi nelle prime puntate sulla scheda di Animeclick! La conclusione, a mio personalissimo parere, forse leggermente affrettata non ha però evidentemente intaccato il grande consenso avuto. Sarebbe curioso ora sapere se questo si è riversato anche in termini di vendite per il manga da noi edito dae arrivato sull'onda proprio del successo in simulcast su. Vedremo anche se si conferma la tradizione che vede il vincente dei NekoAwards avere poi una localizzazione italiana con tanto di doppiaggio. Che ne pensiBattuta (con onore) Re:Zero, la serie piu' chiacchierata dell'anno capace di dividere in due l'utenza tra sostenitori e oppositori come davvero pochi titoli quest'anno. Non se ne va a mani vuote da questi Neko, visto che ne ha portati via parecchi, di certo però la vittoria nella categoria principale sarebbe stata la ciliegina sulla torta.Vince "Lei e il gatto: Everything Flows", l'adattamento a serie dell'omonimo OAV di Makoto Shinkai, che riusciva ad essere già bello e delicato in bianco e nero.In questi quattro episodi da cinque minuti circa ci viene raccontata in breve la storia della ragazza e del suo gatto, una storia che tutti gli amici degli animali avranno sicuramente apprezzatoE poi vogliamo parlare del cast? Assolutamente da NekoAward!La doppiatrice Kana Hanazawa presta la sua voce alla ragazza, e Shintarō Asanuma interpreta il gatto nero.La regia è affidata a Kazuya Sakamoto ( La Malinconia di Haruhi Suzumiya Clannad ) per la, mentre alla sceneggiatura c'è Naruki Nagakawa ( Ergo Proxy ).Senbon Umishima ( Gatchaman Crowds Giovanni's Island ) è invece colui che si occupato del chara design.