Tutti in pista da ballo con Ballroom e Youkoso: il video promo

Tatara Fujita è un ordinario studente delle medie che non riesce a trovare l'obiettivo della sua vita. Un giorno, un gruppo di delinquenti lo coinvolge in una rissa, ma viene prontamente salvato da un uomo misterioso che subito dopo lo porta in una scuola di ballo! Ispirato da una ballerina di quella scuola, Shizuku Hanaoka e dal suo partner, un geniale ballerino di nome Kiyoharu Hyoudou, Tatara inizia a dedicare tutto se stesso al mondo della danza.

In vista delle olimpiadi di Tokyo del 2020 si moltiplicano le produzioni anime a tema sportivo, ma di recente mancava un titolo dedicato al ballo e soprattutto con protagonista un personaggio maschile. Ora gli uomini oltre a pattinare sul ghiacci o, balleranno anche… difatti il mensile Shonen Magazine della casa editriceannuncia che è in produzione un adattamento in seria anime televisiva per il manga per lo spokon Welcome to the Ballroom (Ballroom e Yōkoso - Sweep Over the Dance Hall) di Tomo Takeuchi al debutto a Takeuchi serializza il suo manga proprio su Shonen Magazine dal 2011, e a da ottobre 2015 è uscito l’VIII volume. La serie è stata nominata al Manga Taisho nel 2013 e nello stesso anno è comparso nella lista dei migliori manga stilata da Comic Natalie e Kono Manga ga Sugoi!.Lo staff:Regia:Series Composition:Character Design:Musiche:Animazioni: Production I.G Ecco il video promo: