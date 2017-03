Isamu ha ormai imparato dalla banda di fratelli fuorilegge, i Wingate, come è dura la vita nel vecchio West, specialmente se sei una persona onesta. Ma da loro ha anche imparato ad usare la pistola… Riuscirà il giovane, velocissimo pistolero a sopravvivere alla sua triste giovinezza? Un altro grande eroe degli anime anni ‘80 ritorna nel manga originale che ha dato vita alla celebre saga: Isamu è conosciuto in Italia per il celeberrimo cartone animato “Sam, il Ragazzo del West”. Emozionante.

Souji Yamakawa Opera realizzata da:

Casa Editrice: Goen; Prezzo: € 6.95