Cartoons on the Bay: da Watanabe a Shinkai ecco il programma con mostre e anteprime

Siamo stati ieri alla presentazione stampa della 21° Edizione del Festival Cartoons on the Bay, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, che quest’anno si svolgerà per la prima volta a Torino dal 6 all’8 aprile 2017.

Il Giappone come Paese ospite; oltre 500 opere in concorso in rappresentanza di cinquanta Paesi; 35 lungometraggi. Sarà un evento alla presenza dei maestri Taku Furukawa (cui andra' il Premio alla carriera), Koji Yamamura (Pulcinella Special Award) e soprattutto dell'attesissimo Shinichiro Watanabe. Tema di questa edizione eè "Il cammino dei popoli", ovvero capire attraverso l'animazione come le migrazioni siano state veicolo di culture e religioni oltre che di genti.







Tante le attese anteprime per il grande pubblico, tra le quali Power Rangers (01- Leone Picture) dedicato ai celebri eroi giapponesi della tv dei ragazzi e il nuovo Godzilla (Dynit e Nexo Digital) diretto da Hideaki Anno, icona del Sol levante. Per il mondo dei videogiochi, il super ospite sarà Tomonobu Itagaki, (Pulcinella Special Award) creatore del celebre "Dead or Alive" e fondatore dei Valhalla Studios. La scelta del Giappone come ospite si spiega con il fatto che quest'anno cade il centesimo anniversario della nascita dell'animazione giapponese. Per questo saranno presenti a Torino i rappresentanti degli Anime commerciali, ma anche dell'animazione indipendente protagonisti di incontri con la stampa, di masterclass, di retrospettive e di anteprime.

All'opera di Makoto Shinkai, che con il suo ultimo film 'Your Name' ha battuto tutti i record di incasso in Giappone e' dedicata una mostra multimediale oltre che un'ampia retrospettiva con l'anteprima di 'Oltre Le Nuvole', il suo primo film arrivato nelle sale in Italia. Tutti i film di Shinkai sono realizzati dallo studio Comix Wave che sarà premiato come miglior studio dell'anno .



A Comix Wave, a Studio Ghibli, a Sword Art Studio e alle altre factory nipponiche di settore verranno dedicate ampie retrospettive.



Inoltre piazza Carlo Alberto diventerà un "teatro a cielo aperto" dove grandi e piccini potranno incontrare i personaggi più famosi di Rai Ragazzi, acclamare i partecipanti al Contest Cosplay di Cosplay Family e allo spettacolo di musica e doppiaggio Idol 2.0 sulle sigle dei più famosi cartoni animati giapponesi con Giorgio Vanni ed Emanuela Pacotto. Infine per la prima volta a Torino tre mostre dedicate ai maestri giapponesi Makoto Shinkai, Koji Yamamura e all'italiano Igort .

Masterclasses

Imperdibile! Due grandi maestri giapponesi offrono una masterclass gratuita a tutti.

venerdì 7 aprile 2017

18:30 – 19:30 – CINEMA AMBROSIO

Cartoons on the Bay and Centro Sperimentale di Cinematografia present:



Koji Yamamura: (Independent Director and Cartoonist)

PULCINELLA SPECIAL AWARD

Interviewers: Roberto Davide Papini (Journalist), Chiara Magri (CSC)

sabato 8 aprile 2017

17:00 – 18:00 CINEMA AMBROSIO

Cartoons on the Bay presents:



Shin’ichirō Watanabe: (Scriptwriter, Director)

PULCINELLA SPECIAL AWARD

Interviewers: Mauro Uzzeo (Editorial Committee, Cartoons on the Bay), Massimiliano Morelli (Rai 4)

Moderator: Roberto Genovesi (Artistic Director, Cartoons on the Bay)



Per Watanabe sarà possibile avere due autografi, il secondo su un oggetto personale e rifacendo la fila.





Anteprime cinematografiche

LE MOSTRE

Comix Wave Films & Makoto Shinkai

From graphic sign to Feature Film



- Reggia di Venaria Reale -







Oltre sessanta elementi fra bozzetti di fondali, studi dei personaggi, disegni a colori, storyboard corredati da disegni esplicativi e un video retrospettiva realizzato con sequenze scelte dai Film in mostra.

Koji Yamamura

Indipendent Anime



- Museo del Risorgimento-







Il più celebre animatore indipendente giapponese in attività in una Mostra personale che raccoglie bozzetti, segni grafici, immagini a colori, manifesti e fotografie.